新加坡歌手潘嘉麗日前結束新單曲〈POSE〉宣傳，趁農曆年前到蘇梅島度假犒賞自己，她自曝此行與友人前往，行程中自己「疑似」碰到豔遇，當地一名老外目不轉睛盯著她看、有意搭訕，劇情聽起來頗為浪漫！不過其實此行除了友人，潘嘉麗的新歡男友、音樂人游政豪一路愛相隨，小兩口趁農曆過年台灣、新加坡兩地分離前，甜蜜共度假期。

36歲潘嘉麗出道15年，過去曾是新航空姐的她外表豔麗，2014年受訪時自爆曾交過5個男朋友，其中4次劈腿收場，剩下一次也是抓包對方精神出軌，不僅接受過「三人行」，還曾被拍到與范植偉勾手逛街爆戀情；據了解，潘嘉麗與游政豪多年前因合作而認識、交往約一年左右，游政豪2017年成立游手好弦娛樂，旗下藝人包括李佳歡等人，公司日前舉辦聖誕節聚會、尾牙宴，潘嘉麗都以女主人之姿出席，招呼同事、張羅活動。

兩人看起來好事將近，但潘嘉麗日前出席活動，被問在新歌MV裡造型性感，會不會擔心另一半無法接受，她表示：「如果另外一半要管我就會直接分手。」答案聽起來頗有個性；農曆新年她回新加坡與家人團聚，也聊到今年過年桌上家人也準備了必吃的「撈魚生」，期望今年大家都能平安健康。

游政豪（右前起）與潘嘉麗邀同事共度聖誕節。（翻攝游政豪IG）

游政豪低調宣布戀情。（翻攝游政豪IG）

潘嘉麗出道15年。（翻攝潘嘉麗IG）

潘嘉麗回家鄉過年。（華納提供）

(中時 )