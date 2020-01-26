武漢醫護人員近日常餓整天未進食，許多醫護人員精神與體力都瀕臨極限。（圖／新華社）

武漢肺炎方興未艾，大陸各省昨(25)日一天又爆增300多病例及10餘人死亡。台大醫院前副院長王明鉅認為，感染數字大增，除武漢肺炎病患離開武漢造成的疫情擴散，可能也與診斷試劑更大量被使用，以致更多確診病例有關。他說，武漢地區與湖北省緊隔離後，當地醫療人員恐大規模感染以及出現很高的死傷人數。

王明鉅今(26)日在臉書上分析，在未來十天內，非常可能「武漢肺炎」的確診人數與死亡人數，都會持續地天天向上攀升。以10天來估計，武漢封城已經3天，而疾病的潛伏期可以長達14天而作的預測。

對於未來的變化，樂觀一點的看法是，中國大陸湖北以外的其他地區，以及台灣(如果高雄的病人，沒有造成進一步的社區感染破口的話)與世界其他地區的疫情會逐漸緩和下來。

但是武漢地區與湖北省因為這個新肺炎而造成的死傷人數，將會非常非常慘烈。整個湖北省與武漢地區5000多萬人的封省封城，與2003年的和平醫院封院，其實是完全一樣的狀況。

王明鉅說，一個醫院的封院就已經造成慘痛的損失。可想而知，5000萬人的緊急封省封城，在恐慌的人心之下，不但將一定會造成專業人力與物資支援的極度缺乏，而且也會造成信心的崩潰。

王明鉅真的非常擔心，武漢地區的醫療人員將可能有很大規模的感染率，以及接下來很高的死傷人數。如果真的如此，這也可能將是醫療史上比SARS更悲慘的傷痛與悲劇。

他說，武漢與湖北封城封省之後，中國大陸政府能作的(我相信也一定在作)，是儘快建立起被封鎖地區的自救能力。他最後為所有的武漢人、湖北人衷心祝禱、加油，願他們都平安。

(中時電子報)