大陸市場監管總局、農業農村部及國家林草局周日（26日）宣布，為嚴防新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，阻斷可能的傳染源和傳播途徑，即日起至疫情解除期間，大陸全面禁止野生動物交易。社會各界發現違法違規交易野生動物，可向官方舉報。

據《東網》報導，公告要求各地各相關部門加強檢查，要依法嚴懲違法的經營者及查封違法經營場所，涉嫌犯罪人士移送公安機關處理。各地飼養繁育野生動物場所需實施隔離，嚴禁野生動物對外擴散和轉運販賣；各地農（集）貿市場、超市、餐飲單位、電商平台等，嚴禁野生動物交易。公告呼籲，消費者要充分認識食用野生動物的健康風險，要遠離野味，健康飲食。

因應中央決定全面取締野味交易，湖南省市場監管局下令關閉13個活禽交易市場及其他活禽經營點49個，沒收銷毀野豬肉、野雞等共35公斤。

另外，北京大學保護生物學教授呂植、許智宏院士等多位專家聯名呼籲，要求政府修訂野生動物保護法，杜絕非法食用野味及交易。

(中時電子報)