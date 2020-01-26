近日高雄台商感染武漢肺炎，沒有自我隔離還跑到舞廳玩樂，到處趴趴走。無獨有偶，台中市也有一名李姓男子的小兒子，1月24日自武漢返台，同樣也未自我隔離檢疫，還到處走動，到公園運動、和朋友聚餐，引起民眾恐慌。

李男的小兒子24日除夕中午前，從武漢疫區返回台灣，李男高調地在臉書上發文，表示小兒子「歷劫歸來」，從武漢的顛沛流離搭車到江西省的南昌市，再搭機到台灣的桃園機場，從冠狀病毒疫區歸來，全家人都很高興能團圓，一起吃豬腳麵線，24日當天還到台中市中央公園打球，25日與朋友聚餐。

有網友看到這則貼文感到相當害怕，擔心他們沒有自我隔離檢疫，還四處跑透透，將導致台灣疫情更嚴重，因此通報1922民眾疫情通報及諮詢專線。台中市新聞局長黃國瑋表示，目前已組成由警察、民政和衛生局組成的跨局處的小組，原本預定主動前往關心李男一家人，但被李男拒絕，僅願意接受電話詢問。

黃國瑋強調，若李男的小兒子仍然到處跑，台中市政府並沒有罰責可以處分，這是受到中央法規的限制，依據中央法規的處理程序，如果從疫區回來，沒有出現發燒等感染症狀，僅能夠透過民政系統關懷14天。

礙於中央法規限制，台中市府無法介入規範，目前對方僅接受每日電話關心，並已提醒自主隔離與觀察是否有臨床症狀，台中市府也會持續掌握最新的防疫情形，也提醒民眾，出入公開場所需要配戴口罩。

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(中時電子報)