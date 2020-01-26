防止武漢肺炎疫情擴散，武漢封城四天，有關省份也相繼進行交通管制。大陸國務院繼26日召開記者會，公布新的防疫情況。大陸國家衛生健康委員會副主任李斌26日表示，現在陸方採取的交通管制等措施，是根據疫情形勢的需要，這些調整都是依法依規進行的。

李斌指出，目前這些措施都是最為嚴厲的措施，無論從國際上來看，還是從國內來看，都是基於實際抗擊傳染病過程中所積累的經驗採取的措施。這些措施如果能夠得以實施，專家估計，疫情擴散的勢頭有望得到遏制，流行的強度也會減弱，流行的高峰也將會延遲，為下一階段更有效的防控爭取時間。

李斌強調，對疾病可能的變化還不清楚，疫情進展的情況還不完全掌控在我們手中，我們會根據疫情的不斷變化，不斷調整政策，完善措施，落實各項防控要求。這樣，我們才能夠有充分的準備，不斷提高我們的能力來應對疫情變化，有效達到防控目標，控制疫情。

(中時 )