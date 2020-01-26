過年的紅包是不少小孩跟長輩的希望。(示意圖/達志影像)

天下父母心，不過這名媽媽讓女兒相當寒心。有網友因為目前正在澳洲打工而無法跟家人過年，也因為要繳保險的關係台幣帳戶非常吃緊，因此就向媽媽表示「今年過年我包比較少」，想不到媽媽得知女兒紅包「包三千」竟然氣得已讀不回，讓女兒相當心寒，忍不住問「請問很多人的父母都是這麼勢利這麼愛錢的嗎？」

原PO在《爆怨公社》提到目前自己在澳洲打工渡假，因為她台灣的銀行帳戶要留一筆錢扣保險跟定存的年繳，因此台幣帳戶非常吃緊，前幾天她跟媽媽說今年過年會包比較少，於是轉了三千委託表哥轉交，沒想到媽媽得知紅包的數字竟然不收，還說「他不收當我沒這女兒」。原PO表示，「我知道三千很少，但我台幣帳戶只剩一萬多至少有包意思意思。」去年過年母、父親節生日都有包紅包給爸媽，而且三月有家人生日、五月母親節、八月父親節，還是要留一點錢包紅包，沒想到媽媽竟然是這樣的反應。

原PO忍不住抱怨說，「她們是那種禮金聘金什麼一定會很計較的人，請問很多人的父母都是這麼勢利這麼愛錢的嗎？還是之前對他們太好包太多導致他們胃口變大就越要越多？」網友看完紛紛表示安慰，表示「看過很多長輩真的很在意過年的紅包數字，平常的好不算什麼，過年的紅包大包才孝順就不要包了」、「就趁機說以後不包了~~省得麻煩」也有人說「寧可一人也不想回家過年...」

(中時電子報)