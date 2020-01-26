受到中國武漢肺炎疫情影響，移民署公告禁止大陸人士來台進行專業交流，南投縣政府26日宣布，原定在南投燈會演出的「銅梁火龍」將配合政策取消，並改為 「幻彩水舞秀x無人機群飛秀」，以及Coming True 火舞團加碼擴大演出，仍要讓賞燈民眾大飽眼福。

南投縣副縣長陳正昇說，由於武漢肺炎的疫情持續擴散，目前政府也做了許多努力在掌控疫情，為了安全起見，目前移民署已經宣布，屬於短期專業交流活動，將限制陸人來到台灣。

陳正昇說，其實為了這次「銅梁火龍」表演，縣府可說是費盡心思，演出團隊也做了新規劃，緊鑼密鼓準備第4度演出，不過受到這個限制，南投燈會原訂2／3、2／7、2／8三日晚間的5個場次，將配合政策取消，其他演出節目照常。

為了不讓民眾掃興，縣府也有想出其他因應對策，將邀請台灣最頂級Coming True 火舞團到來，該團體去年也曾經受邀表演，獲得民眾好評，今年將加碼豪華大型演出，精彩可期，希望可以稍微彌補缺憾，另外還有 「幻彩水舞秀x無人機群飛秀」等演出，相信可以讓民眾大飽眼福。

(中時 )