根據中央流行疫情指揮中心統計，台灣昨日（1/25）新增92例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，但無新增確診病例。目前已累計通報283名個案中，含3名確診，共有124名已排除，另有156名隔離檢驗中（其中53名初驗陰性、其餘待驗）。

3名確診個案已持續收治醫院負壓隔離病房，其中首例個案密切接觸者46人中，2人有症狀已通報。另1月24日公布之2名確診個案，共有139名接觸者，其中僅1人有發燒咳嗽症狀，經通報初驗為陰性。

指揮中心呼籲，如民眾接獲衛生單位通知為個案接觸者，應配合居家隔離14天，由衛生單位主動進行健康監測，監測期間如未依規定居家隔離，指揮中心將強制隔離，並請法務部、警政署介入處理。

此外，針對部分台商有包機返鄉的需求，衛福部部長陳時中表示，這牽涉到目前台灣與對岸關係，海陸兩會也已積極溝通協調中，希望能兼顧台商/台籍人士在物資和防疫安全上的雙重需求。

另依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，截至1月25日止，大陸共累計1,975例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中324例重症，56例死亡，31省市區（不含港澳特別政區）僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。

目前國際間（台灣除外）共累計36例確診病例，分別為泰國5例、香港5例、澳洲4例、馬來西亞4例、日本3例、新加坡3例、法國3例、澳門2例、越南2例、南韓2例、美國2例及尼泊爾1例。

中央流行疫情指揮中心已於1月25日將中國大陸旅遊疫情建議第三級警告（Warning）之區域由武漢市擴大為湖北省，請民眾避免至當地所有非必要旅遊；其他各省市則提升至第二級警示（Alert），至當地應採取加強防護措施。

(中時電子報)