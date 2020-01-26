美國全國公共電台記者凱莉昨天指控國務卿蓬佩奧在一次訪問後不停咒罵她，蓬佩奧今天反控凱莉對他說謊，還違反「新聞學基本準則和規矩」。

路透社報導，全國公共電台（National Public Radio, NPR）記者凱莉（Mary Louise Kelly）昨天表示，她在一場9分鐘的訪問中，質問蓬佩奧關於烏克蘭和前美國駐烏克蘭大使的事。蓬佩奧結束訪問後大聲咒罵她，並一再「使用F開頭的髒話（F-word）」。

蓬佩奧預計30日正式訪問烏克蘭。他今天發表聲明，指控凱莉對他說了兩次謊，第一次是在安排訪問的時候，然後又謊稱不會記錄兩人訪問後的對話。

蓬佩奧說：「這名記者選擇違反新聞學的基本準則和規矩，行徑可恥。這個例子再度顯示媒體為傷害總統川普和政府，已經變得神經錯亂。」

蓬佩奧並稱，許多媒體人一再顯現自己欠缺正直，難怪美國人不再相信他們。

這場爭端源於凱莉為全國公共電台「萬事皆曉」（All Things Considered）節目訪問蓬佩奧。凱莉在訪問時，提問有關伊朗以及前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）的事。

尤凡諾維契去年5月遭川普革職。她被免職是促使美國聯邦眾議院上月以濫權和妨礙國會調查為由彈劾川普的關鍵事件。

凱莉則表示，她事前已通知蓬佩奧的助理會提問關於伊朗和烏克蘭的議題。凱莉在訪問時提出多項問題，包括蓬佩奧是否欠尤凡諾維契一個道歉。

(中央社)