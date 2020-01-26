賴弘國和阿嬌最近上《吐槽大會》。（圖／翻攝自吐槽大會官方微博）

Twins成員阿嬌（鍾欣潼）前年與「醫界王陽明」賴弘國結婚，兩人最近上節目《吐槽大會》，阿嬌主動幫老公洗白，澄清先前夜會網紅絕不是事實，兩人姊弟戀常受到質疑，阿嬌強調賴弘國絕對沒有吃軟飯，自己反而老花對方的錢，還打趣說這不是事實，「但可能是他的願望吧！」笑翻眾人。

阿嬌在節目中大開自己與婚姻的玩笑，先說自己為了備孕胖了20幾斤（約10幾公斤），胖到路人都虧還在備孕，不是已經懷孕了？又說賴弘國很愛面子，為了追她幾乎快花光所有的錢，讓阿嬌笑說還好及時結婚，不然再這樣下去，不知道賴弘國會欠下多少錢，「變成名符其實的『老賴』」。

除了吐槽外，阿嬌也想為老公洗白，澄清賴弘國從來沒有吃軟飯，「其實他沒有花過我的錢，反而是我一直花他的，尢其是在結婚前，買機票、買禮物、辦Party都很貴的，所以你們不要再說我老公吃軟飯了！」並澄清先前的女網紅其實是他們兩個都認識的朋友，當下其實是一群人一起吃飯，並非所謂的私會。

賴弘國隨後也上台，坦言姊弟戀很有壓力，又放閃阿嬌「活得像公主，但沒有公主病」，要有公主病的伊能靜離阿嬌遠一些，提到開診所，賴弘國也重申沒花阿嬌的錢，「我可以肯定的說，我靠的都是我自己」。

(中時電子報)