大年初二，蘇花改於清晨5點出現一波南下車潮，並在上午8點後車流量逐漸趨緩，交通恢復順暢，公路總局預估從初三開始，將陸續湧現北上車流，初四將進入最高峰，並提醒用路人避開尖峰時段，以免塞在車陣動彈不得，蘇花改26日南下車流量1萬多輛次，比原先預估的2萬多輛少，公路總局第四區養護工程處則分析指出，應該為用路人提前上路分散車流的原因。

公路總局第四區養護工程處交管中心主任陳國正指出，蘇花改路段之隧道速限為50-60公里，但不少用路人在進入隧道後，為將前候車行車距離刻意拉開，而降慢速度至50以下，導致隧道出現回堵，他建議用路人維持正常速度，切勿刻意提升速度或降低速度，以保前後車輛用路安全。他也指出，春節期間蘇花改路段出現不少故障車輛，並呼籲民眾上路前，先注意胎壓、五油、三水等車況，以確保行車安全。

國道五號北上路段從中午過後，就湧現了大量的北返車潮，其中，雪山隧道於下午2點，就已經回堵至少5公里，宜蘭到坪林之間的路段，車輛走走停停，平均時速不到40公里，頭城到羅東匝道之間，也湧現排隊車陣，公路總局呼籲用路人保持耐心，按照標誌規定速度，並維持安全距離來行駛。

(中時 )