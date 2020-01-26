2020年總統、立委大選才剛結束，國民黨在經歷失利後，黨內掀起青壯派訴求改革的風聲，黨內除了近期的黨主席之爭外，更有不少青壯派放眼2年後的縣市首長選舉，對此，台北市議員羅智強於26日正式宣布，要參選2022年的台北市長之位。他於4年前曾承諾，臉書粉絲達到百萬時，將出馬角逐台北市長，而如今他的粉絲已破107萬人，決定兌現承諾正式宣布參選。

羅智強說，自己四年前粉絲只有一萬，當他告訴別人要集百萬個讚，自己就會出來選台北市長，許多政界的朋友都對他抱以同情的眼神，更友人冷酸他說「你是哪根蔥？」，而如今雖然他被潑過無數次的冷水，但他的粉絲數已達成當初的目標，他強調，這107萬的傳奇，是眾多粉絲們陪他創造的。

羅智強表示，他宣布要出來角逐市長，不必眾星拱月、也不用黃袍加身，更沒有大張旗鼓地開辦造勢記者會，就僅僅平平淡淡的在網路宣布這個決定，他希望可以用接下來的3年時間努力的靜靜耕耘，和大家一起創造新的傳奇，他也將舉行北美21城及15場台北市長參選巡講，為了台北向世界來取經，並期盼透過一場又一場的演講，向大家訴說從政理念。

羅智強更宣布，首場演講在西雅圖，將在台北時間1月27日清晨6點舉行，他坦言知道未來並非坦途，但他並不害怕，因為這世上沒有不可能的事，必定可以寫下新的勝利篇章。他也透漏巡迴演講從美國開始的原因，是因為自己四年前在美國走訪31座城市，而當地僑胞給他很多鼓勵，這次他也想讓僑界老朋友，知道自己的這個重大決定。

(中時 )