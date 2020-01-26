重慶高架橋拆除工程明晚完工 。（新工處提供／吳康瑋台北傳真）

重慶高架橋拆除工程明晚完工 。（新工處提供／吳康瑋台北傳真）

49年來承擔雙北交通要道重責大任的重慶南路高架橋（中正橋引道）將走入歷史，拆除作業已進入最後階段，目前僅剩設置交通號誌、路面舖築及道路復原的收尾工作，預計將在明天大年初三完工，而重慶南路三段（和平西路往南）及高架道路仍處於全面封閉的狀況，將會等到完工後，才會開放雙向通車，台北市政府為維護周邊交通的順暢，動用警力14名、義交22名，為來往的車輛進行指揮，盡力來維護道路交通品質。

台北市新工處表示，重慶南路高架橋是民眾往來台北市的交通要道，為避免市民交通受阻，北市府運用春節期間交通流量降低時，閃電拆除、加緊施工。新工處工務科科長郭俊昇指出，工程原本預計可以提早在27日上午完成，但因連夜下起的豪大雨，讓設置標線及舖築工程一度暫緩，還好包含橋梁上、下部結構拆除都已完成，而整體工程已進行到96％，他指出，工程將可以順利如期完工，並恢復雙向各3線道的通車，

重慶南路高架橋自日治時代建橋以來，歷經多次拓寬，但耐震及橋下淨高已不符合現代交通需求，因此進行拆除改建，拆橋作業共分3階段施工，春節期間進入第2階段作業，拆除和平西路至水源快速道路間約500公尺長的重慶南路上高架橋，之後則為第3階段永久路型施工，預定2021年底前完工，交警大隊提醒民眾，行經施工地點周邊請放慢速度、小心駕駛。

(中時 )