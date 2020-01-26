全台防疫。對於徵用防疫物資有囤積居奇或哄抬物價的行為且情節重大者，及明知確診感染不遵行主管機關指示，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，法務部要求檢警主動依法嚴辦，追究違法者的刑事責任。

法務部澄清表示，外傳民眾自武漢疫區返台，拒絕衛生主管機關訪視調查卻「沒有罰則」，這是誤解；法務部已要求各檢察機關，啟動偵查民生犯罪聯繫平台，積極與警政、衛政機關通力合作，嚴懲違反傳染病防治法的相關行為。

法務部指出，除了行政罰規定外，依傳染病防治法規範的刑事責任，包括對於徵用之防疫物資，有囤積居奇或哄抬物價之行為且情節重大者，處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

此外，明知自己罹患指定之傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科300萬元以下罰金。

法務部表示，對於民眾違反刑罰規範部分，檢警機關都會主動依法嚴辦，民眾勿心存僥倖，應全力配合政府防疫措施；值此防止武漢肺炎蔓延的非常時期，民眾應共同配合防疫，自我防護並全力遵照衛生主管機關之相關防疫處置，避免疫情擴散。

(中時 )