準副總統賴清德26日下午3點多抵達苗栗市玉清宮，由縣長徐耀昌、玉清宮董事長魏俊傑等人陪同入正殿參拜。（巫靜婷攝）

準副總統賴清德26日參拜行程，最後1站抵達苗栗市玉清宮，向鄉親祝賀新年，並發放總統府1元福袋。（巫靜婷攝）

準副總統賴清德26日參拜行程，最後1站抵達苗栗市玉清宮，向鄉親祝賀新年，並發放總統府1元福袋。（巫靜婷攝）

賴清德到玉清宮發福袋，凡是遇到小朋友都會低頭、彎腰多問候幾句。（巫靜婷攝）

賴清德到玉清宮發福袋，凡是遇到小朋友都會低頭、彎腰多問候幾句。（巫靜婷攝）

準副總統賴清德26日下午3點15分，抵達苗栗市玉清宮參拜並發放福袋，雨勢漸緩，大批民眾攜家帶眷走春，賴尚未到，近千名欲領福袋的民眾，早已排隊守候於宮外，他先是向民眾簡單致意，隨後入正殿參拜。

賴清德大年初二行程滿檔，上午先到南投竹山紫南宮參拜，隨後陸續到雲林虎尾天后宮、彰化市南瑤宮、台中梧棲大庄浩天宮，最後1站到苗栗市玉清宮參拜、發放總統府1元福袋。

賴清德手持大紅色鑲金邊的庚子年福袋，由苗栗縣長徐耀昌、玉清宮董事長魏俊傑、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、縣黨部主委杜文卿、縣議員羅貴星、許櫻萍等人陪同，一一發送給排隊民眾，並互道新年快樂等吉祥話。

賴清德人氣紅不讓，等待領取福袋的民眾大排長龍，有民眾為了與賴合照，不惜重覆排隊，成功合影後笑得合不攏嘴，賴清德也對於民眾要求合照，來者不拒，凡是遇到小朋友都會低頭、彎腰多問候幾句，並輕撫他們的頭，氣氛熱絡；有小朋友興奮喊出「2020台灣要贏」口號，逗笑在場所有人。

(中時 )