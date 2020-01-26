日相安倍26日說 將安排包機協助想要離開武漢的日本民眾盡速返國

武漢肺炎疫情持續擴大，全球已有超過十個國家發現確診病例，而大陸確診人數也超過兩千，死亡人數更接近60人。由於疫情沒有減緩的跡象，如今日本首相安倍說，若有任何日本人想離開武漢，將提供協助，讓他們儘速返國。

據路透與日本媒體26日報導，安倍周日說，日本政府正與北京當局安排民間包機，提供任何想要離開武漢返國的民眾搭乘。

在日本之前 美國已決定撤離武漢外交人員和公民及家屬

(中時電子報)