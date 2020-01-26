2020武漢風暴》疫情迅速擴大 日將協助撤僑 17:342020/01/26 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本羽田機場大廳警告民眾武漢肺炎的公告。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日相安倍26日說 將安排包機協助想要離開武漢的日本民眾盡速返國 武漢肺炎疫情持續擴大，全球已有超過十個國家發現確診病例，而大陸確診人數也超過兩千，死亡人數更接近60人。由於疫情沒有減緩的跡象，如今日本首相安倍說，若有任何日本人想離開武漢，將提供協助，讓他們儘速返國。 據路透與日本媒體26日報導，安倍周日說，日本政府正與北京當局安排民間包機，提供任何想要離開武漢返國的民眾搭乘。 在日本之前 美國已決定撤離武漢外交人員和公民及家屬 (中時電子報) #肺炎 #武漢肺炎 #武漢 #日本 #撤離 #首相 #安倍 #疫情 #擴散 #確診 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》川普推文感謝 陸控制武漢肺炎與透明化 10:402020/01/25 國際 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》加拿大淪陷！確認首起武漢肺炎病例 07:232020/01/26 國際 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎傳播速若未減 專家點出疫情擴大時間點 09:372020/01/26 國際 2020武漢風暴》新加坡確診第4起武漢肺炎病例 09:472020/01/26 國際 2020武漢風暴》恐為超級傳播者！韓國現第3起武漢肺炎病例 10:232020/01/26 國際 大陸疾控中心著手研發武漢肺炎疫苗 13:012020/01/26 生活 武漢肺炎肆虐 劉德華三度取消開唱PO文致歉 14:262020/01/26 娛樂 台商隱匿病情進舞廳狂歡 知名部落客：跟拿槍掃射差在哪 15:232020/01/26 娛樂 國際熱門新聞 2020武漢風暴》武漢封城沒用 專家曝病毒熱核級傳播力 - 國際 比武漢肺炎更致命！美1500萬人染流感 已致2萬人死亡 - 國際 2020武漢風暴》還敢吃野味！SARS專家：陸沒從當年學會教訓 - 時事 沒被殺 金正恩姑姑睽違6年現身了 坐殺夫兇手旁邊 - 國際 2020武漢風暴》疫情迅速擴大 日將協助撤僑 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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