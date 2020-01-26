侯友宜與新北市府團隊今上午全配戴口罩出席會議。（新北市政府提供／許哲瑗新北傳真）

蔡英文總統春節期間拜廟、發福袋行程不間斷，卻因全程沒配戴口罩惹議；新北市長侯友宜今上午主持武漢肺炎第六次應變會議時，除了指示各局處強化防疫作為外，侯也強調，今年春節期間的寺廟參拜以及各區走春發福袋行程，他會全程配戴口罩，並以拱手代替握手，全力防堵疫情蔓延，請市民朋友諒解包涵。

會議中侯友宜表示，目前新北市無確診病例，民眾不必恐慌害怕。他也責成民政局通報基層的里長、鄰長，向市民廣為宣導「自我健康管理」觀念，包括勤洗手、出入公共場所配戴口罩，若身體不適應就醫及在家休息。

侯友宜指出，新北市政府已成立武漢肺炎應變中心，24小時皆有專人駐守監控疫情，並配合中央因應策略，隨時調整防疫作為；新北市政府在農曆年前即已展開演練，市內有17家責任醫院，共75張負壓隔離病床，各醫院已完成發燒篩檢、病患分流的標準作業程序。

此外，總統蔡英文、台北市長柯文哲今（初二）分別到屏東楓港德隆宮、關渡宮祈福發紅包，但兩人出席公共場合卻都沒戴口罩，引起民眾批評；侯友宜也排定明日（初三）將至林口竹林山觀音寺發放新春福袋，侯強調，今年春節期間的寺廟參拜，以及各區走春發福袋行程，他會全程配戴口罩，並以拱手代替握手，請市民朋友諒解包涵。

(中時 )