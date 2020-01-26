過年正打算來趟走春卻遇雨，也許讓不少人感到有點悶。位於桃園蘆竹台茂的南崁兒童藝術村，精心設計了濃濃年味的「南崁兒童 藝・鼠・春」新春活動，不僅讓小朋友接觸藝術，大人更可藉由各項茶藝、陶藝、繪畫等課程，在過年忙碌中喘口氣；改造自前內政部兒童之家宿舍的園區視覺元素豐富，已成為人氣打卡拍照景點。

（取材自南崁兒童藝術村FB）

說唱藝術、紅包袋摺紙DIY 新春最對味

多年致力於推廣說唱藝術的表演團體「台北曲藝團」受邀赴村演出「藝童過新年之藝口童生過年樂」，於1月27日、28日（初三、初四）下午2點演出約20分鐘表演，每天演出3至4場、內容皆不同，包含相聲、打板、數來寶等傳統藝術演出，值得親子一同觀賞。入場不限年齡，入場券當日現場發放，名額有限。

「藝童逛市集」集結藝術村最受歡迎的手作市集，同時桃園故事館群攜手推出聯合活動，只要150元，就能參加最符合新春氣息的「小紅鼠DIY」課程，將帶領小朋友自己製作小紅鼠紅包袋摺紙、寫春聯，活動付園區小火車乘坐券乙張，與小紅鼠合照再送手工餅乾。

茶藝、陶藝、繪畫 療癒兼收心

以傳達緩慢生活美學為理念的手工陶器專門店「曙器」，正於兒童村快閃展店，新春提供（初二至初四）滿500元現折100元優惠，為生活增添寂閑緩慢的美好。而茶藝教室舉行「新春話茶《走過歲月的 老茶》」課程，除了品嘗美味老茶外，2月9日（日）下午1:30至4:00邀專門講師談老茶定義、轉韻、貯存。

南崁兒童藝術村推茶藝課程，以茶香洗滌身心疲勞。（取材自南崁兒童藝術村FB）

同時，「彭彭身心靈瑜伽」引導參加者用一支筆、一張紙，彩繪出屬於自己的心靈圖騰，與自己心靈對「畫」，透過繪畫讓新的一年人際關係、家庭生活更加圓滿豐盛。而「蕾絲點點 手作新飾界」舉行「金鼠報喜元宵燈籠創作」，不但為元宵自己DIY燈籠，參加小朋友每人可獲贈限定限量紅龜粿吉祥小吊飾。另外，人氣藝術多肉植物店「小花蔓蔓」也於初二至初四提供全商品依定價打9折優惠。

迎接元宵節，南崁兒童藝術村「蕾絲點點 手作新飾界」讓孩子自己動手做燈籠。（取材自南崁兒童藝術村FB）

南崁兒童藝術村新春於1月26日（大年初二）至1月28日（大年初四）每日10:00至19:00營業。詳細活動時間、各項課程活動報名公布於「南崁兒童藝術村粉絲專頁」。

故事館展望新春 走讀城市找紅鼠

鼠年到，紅色的叫做馬克啦！馬克去哪裡，一定找得到你！桃園城市故事館群#桃園有線新聞#北桃金城武故事一波

Posted by 桃園報報 on Monday, January 20, 2020

交通資訊

■從桃園地區前往

1.搭乘桃園客運5014 5014 桃園-山鼻捷運站，從桃園火車站走一小段路在復興路7-11超商前上車，南崁國小站下車，然後步行五分鐘。

■從台北／林口前往

1.搭乘桃園機場捷運，山鼻站下車，轉公車5014至南崁國小站下車，3分可到。

2.從台北圓山站搭葛瑪蘭客運(1356A,南崁中山線)中山長春路口下車，走路3分可到。

3.從板橋捷運站搭952公車，到中山長春路口或南崁國小站下車，走路3分可到。

4.從林口搭708公車，到竹城采都站下車，走路1分鐘可到。

■開車

1.高速公路下南崁交流道，往南崁方向，直行中正路，遇到南山路右轉，50公尺後仁愛路右轉，經蘆竹婦幼館直行，遇吉林路右轉；大約100公尺即到。

2.蘆竹婦幼館(桃園市蘆竹區仁愛路一段2號)有收費地下停車場、吉林路與長春路有格子停車位可停車。

(中時 )