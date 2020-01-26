台中市李姓男子日前到大陸武漢出差，除夕當天才返台，開心與家人吃豬腳麵線壓驚，他的父親還在臉書PO文指「小兒子從中國武漢歷劫歸來」，並貼出到公園玩的照片，引發網友恐慌與撻伐。台中市政府26日組成跨局處小組訪視，並對李男宣告居家檢疫、須隔離14天。

李男的父親在臉書PO出全家吃豬腳麵線的照片，還註明「小兒子從武漢疫區，顛沛流離、舟車勞頓才輾轉搭機返台」、「全家人終於卸下忐忑不安的心」，而照片中李男完全沒戴口罩，引發網友怒批「台中市要淪陷了？」更有人將臉書轉PO、並向相關單位檢舉。

對於網友言論撻伐，李男很無奈，他表示，原本小年夜要搭最後一班飛機返台，無奈班機臨時取消，輾轉從南昌搭機回台，在中國與返回桃園機場都有接受體溫檢測，返台時檢疫人員也只給一張通知單（健康管理追蹤單）、表示若體溫異常要通知疾管局，之後他還主動打電話給1922防疫專線通報是從武漢回來。

「我也很怕死的！」李男強調，返台時搭乘飛機或高鐵都是全程戴口罩，回家前也先在門外脫掉衣服並已消毒粉清洗、洗澡後才進門，這幾天的體溫分別是36.4、36.5，且在武漢時工作地點位於郊區，出差期間很少外出。

(中時 )