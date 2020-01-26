台中市有民眾除夕當天才從武漢返台，這幾天卻還到處趴趴走，引發民眾恐慌。台中市議會民進黨團總召陳世凱26日痛批，市府訊息嚴重慢半拍，且日前宣告的「二級開設」根本形同虛設。台中市衛生局強調，該民眾因無發燒等症狀，依原規定只需自主健康管理。

陳世凱表示，台中市政府幾天前宣布將原本第三級的防疫中心提升為二級應變指揮中心，台中卻發生有市民從武漢返台、卻未自我隔離檢疫的情況，市府在網友PO網檢舉後才知道，根本讓應變中心形同虛設。

「防疫視同作戰！」陳世凱說，市府對於武漢返台民眾趴趴走的情況說法反覆，還一度推責給中央、指「受限中央法規，無法可管」，但到下午又變成「可要求居家隔離，否則開罰」，根本是把防疫淪為政治操作、視市民健康於無物。

台中市衛生局長曾梓展指出，這位從武漢返台的民眾是24日回台，且他沒有發燒、呼吸道不適等症狀，依防疫中心的規定，只需要「自主健康管理」，衛生局無法強制其不能外出；直到26日疾管署宣布提高防疫層級，該民眾才從「自主管理」轉為「居家檢疫，若對方不配合，將可開罰。

對於武漢肺炎疫情在台灣出現，立法院副院長蔡其昌認為，肺炎疫情的防疫比防治非洲豬瘟還要困難，政府曾有防治SARS的經驗，這次透過全面努力、更進步的防疫工具，一定要想辦法克服難關。

蔡其昌強調，從媒體報導中發現，中國的疫情應該比他們公布的要嚴重，包括美國等其他國家也在進行使館關閉的動作，顯示疫情發展不太樂觀，而兩岸不只是旅遊、還有婚姻及通商等關係，往來相當密切，大家都應該要有防禦的觀念。

(中時 )