美國處理器龍頭英特爾(Intel)日前公布第四季營收以及獲利表現都優於市場預期，該公司預計2020 年第一季以及全年業績都可以超出預期，周五股價大漲8.13%，來到68.47美元價位，跟美股四大指數齊跌有鮮明對比。

不過，資深半導體分析師、現為現任職於大陸國金證券的陸行之在臉書表示，對於英特爾今年業績預估，他有三個預測大方向。

英特爾公布第四季財報以及2020年全年業績預測，報告顯示，英特爾第四季營收達202.09億美元，年增8%，淨利潤69.05億美元，年增33%，整體來說，英特爾第四季營收以及每股EPS都超出華爾街表現。

較 2018 年同期的 186.57 億美元成長 8%，為，與 2018 年同期的 51.95 億美元相較，成長 33%。整體來說，英特爾 2019 年第 4 季營收和調整後每股 EPS 均超出華爾街分析師預期。

英特爾在報告說明，以數據為中心的業務在第四季度取得了創紀錄的收入，以資料中心（Data Center Group, DCG) 收入創歷史新高，年增19%，並在雲服務提供商客戶的強勁需求；同時，物聯網集團(IOTG)營收成長，13％，主要來自零售和運輸領域；揮發性記憶體事業群（NSG）年增10%，可說是資料中心業務發展帶動英特爾在第四季營收亮眼表現。

不過，英特爾在PC事業表現可說是差強人意，在去年AMD推出由台積電7奈米製程的第二代EPYC處理器之後，受到市場熱烈回應，AMD整體CPU市場市占率來到16%、年增0.3%，讓英特爾CPU龍頭地位遭到撼動。

陸行之表示，英特爾說營收增長會有2%年增率(台積電先前表示2020年全球邏輯半導體增長 8%)，EPS 零增長、資本開支增長5%，就能解決之前的CPU缺貨問題，這是英特爾保守的不可思議，以後再逐季上調，還是AMD 真的拿下英特爾不少服務器、Desktop CPU的份額，亦或是如英特爾所說，閃存Intel-Micron flash 及 5G smartphone 基頻事業出售，雲端客戶下半年調整服務器需求Windows 10 refresh將趨緩，他認為是第一個的可能性較高。

(中時電子報)