苗栗警分局關懷春節假期執行交通疏導勤務的同仁，25日起於交通崗哨附近成立「警察行動休息補給站」，提供友善的用餐、休息環境。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗警分局關懷春節假期執行交通疏導勤務的同仁，25日起於交通崗哨附近成立「警察行動休息補給站」，提供友善的用餐、休息環境。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗警分局關懷春節假期執行交通疏導勤務的同仁，25日起於交通崗哨附近成立「警察行動休息補給站」，提供友善的用餐、休息環境。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

因應春節連續假期，苗栗警方動員警、民力全力疏導各景點交通車流，為關懷執勤同仁用餐情形及精神狀況，苗栗警分局25日成立「警察行動休息補給站」，設置點鄰近交通崗哨，值勤員警若有身體不適，有替代警力可立即前往支援，讓辛勤指揮、維護交通的員警們都說「揪甘心！」。

分局長賴銘助指出，轄區熱門觀光景點包含三義木雕博物館、勝興車站舊山線鐵道自行車、龍騰斷橋等，連假期間湧入大批旅遊人潮，將造成執勤員警體力嚴重負荷，如遇寒流低溫，更是嚴竣考驗。

苗栗警分局說明，「警察行動休息補給站」設有休息區提供熱湯、薑茶、當季水果、運動飲料、餅乾、咖啡包、茶葉包及礦泉水等，提供值勤員警友善、有尊嚴的用餐、休息環境，另準備暖暖包以便禦寒。

苗栗警分局表示，期盼透過補給站的設置，能補充執勤同仁的體力，慰勉同仁堅守崗位，並加強維護交通順暢，讓所有的用路人都能平安返鄉、提升出遊興緻，平安歡度新年。

(中時 )