武漢肺炎持續蔓延，雖然病源仍不明朗，但陸官方目前已鎖定當地販售大量野味的華南海鮮市場。對此，SARS權威研究專家、香港大學深圳醫院的袁國勇表示，大陸沒能從當年的SARS疫情中學到最重要的教訓，那就是野生動物市場是疾病的龐大繁殖場，可能將病痛帶給人類。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，一般咸認嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的源頭來自棲息於亞洲部分地區的原生哺乳類動物果子狸。引發這波2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情的源頭至今雖然還不明朗，但陸當局認為與販售活體貓狗、野雞、蛇和土撥鼠的武漢華南海鮮市場有關。
報導指出，雖然SARS造成當年大陸逾750人死亡，但在疫情結束後陸官方對野生動物市場實施控管沒多久就形同虛設。對此，袁國勇表示SARS疫情結束後，野生動物或野味交易顯然已經死灰復燃，「可以理解要改變食物或飲食文化向來很困難，但這種重大疫情帶給我們的教訓，是我們必須尊重生命、生態系統和野生動物的棲息地」。
致力終結野生動物交易的野生救援協會（WildAid）執行長奈茨（Peter Knights）也說，野生動物市場是瘟疫的培養皿，也是一種無法容忍的風險，應該盡快走入歷史。他強調，壓力、脫水、營養不良、骯髒的環境、野生和人工飼養的物種雜處，混合在一起就是創造致命新疾病的最佳溫床。
他也表示，經過SARS和這次武漢肺炎疫情，大陸急需對這些野生動物市場實施嚴格禁令，並大規模進行宣導，降低民眾食用野味的需求。
(中時電子報)
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