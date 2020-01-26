武漢肺炎持續蔓延，雖然病源仍不明朗，但陸官方目前已鎖定當地販售大量野味的華南海鮮市場。對此，SARS權威研究專家、香港大學深圳醫院的袁國勇表示，大陸沒能從當年的SARS疫情中學到最重要的教訓，那就是野生動物市場是疾病的龐大繁殖場，可能將病痛帶給人類。

陸官方已鎖定新型冠狀病毒起源於當地販售各類野味的華南海鮮市場。對此SARS權威研究專家、香港大學深圳醫院的袁國勇表示，可見大陸沒能從當年的SARS疫情中學到最重要的教訓。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，一般咸認嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的源頭來自棲息於亞洲部分地區的原生哺乳類動物果子狸。引發這波2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情的源頭至今雖然還不明朗，但陸當局認為與販售活體貓狗、野雞、蛇和土撥鼠的武漢華南海鮮市場有關。

報導指出，雖然SARS造成當年大陸逾750人死亡，但在疫情結束後陸官方對野生動物市場實施控管沒多久就形同虛設。對此，袁國勇表示SARS疫情結束後，野生動物或野味交易顯然已經死灰復燃，「可以理解要改變食物或飲食文化向來很困難，但這種重大疫情帶給我們的教訓，是我們必須尊重生命、生態系統和野生動物的棲息地」。

致力終結野生動物交易的野生救援協會（WildAid）執行長奈茨（Peter Knights）也說，野生動物市場是瘟疫的培養皿，也是一種無法容忍的風險，應該盡快走入歷史。他強調，壓力、脫水、營養不良、骯髒的環境、野生和人工飼養的物種雜處，混合在一起就是創造致命新疾病的最佳溫床。

他也表示，經過SARS和這次武漢肺炎疫情，大陸急需對這些野生動物市場實施嚴格禁令，並大規模進行宣導，降低民眾食用野味的需求。

(中時電子報)