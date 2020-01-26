伊朗外交部長查瑞夫近日表示，伊朗願在制裁取消下和美國舉行談判。美國總統川普昨晚在推特發文回應，要伊朗打消念頭。查瑞夫今天則發表推文，建議川普依據事實做判斷。

查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）24日刊登的專訪中說，伊朗仍願意和美國談判，只要華府取消制裁。

川普昨天發表推文寫道：「伊朗外交部長說，伊朗想和美國談判，但希望制裁先取消。不了，謝謝！」

川普推文還標註美國「福斯新聞」（Fox News）和「一個美國新聞網」（One America News Network，OANN）。隨後川普並發布波斯文版推文。

查瑞夫今天在推特回文，並附上專訪節錄。推文寫道：「建議川普做出外交政策發言和決定時，最好依據事實，而非依據福斯新聞標題或他的波斯文翻譯員。」

自從美國無人機3日在伊拉克首都巴格達擊斃伊朗高階將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），引發伊朗數天後發射飛彈攻擊伊拉克的美軍基地，兩國關係便達到數十年來最緊張狀態。

(中央社)