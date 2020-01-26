一架美國海軍的MH-60S直升機，在沖繩附近的的菲律賓海域墜毀，美軍立即通報日本，組成聯合搜救行動，之後在海上找到機上全部的5名乘員。
航空學家(The Aviationist)報導，墜毀的 MH-60S直升機，是在當地時間下午5:15左右落海，該直升機原本隷屬第7艦隊指揮艦藍嶺號（USS Blue Ridge,LCC-19），失事原因還不清楚，不過幸運的是，機上的5名人員都被搭救，3名機組人員是由日本航空自衛隊UH-60找到並救出，另外兩名人員則是另一架藍嶺號的MH-60S直升機救出。
由日本方面救到的3名人員，被送往沖繩島的美國海軍醫院評估健康，而美軍救到的另外兩人，則返回藍嶺號指揮艦。
這一次失事的直升機，以及搜救的直升機，全部都是黑鷹系列直升機，MH-60S正式外號是「騎士鷹」( Knighthawk)，它也是H-60黑鷹(Blackhawk)軍用直升機的變體。騎士鷹的貨艙空間比較大，可以裝載更多的人員，它於2002年開始全速生產，並於2003年首次在艾塞克斯號(USS Essex,LHD-2)突擊登陸艦上部署。
文章來源：Dramatic Rescue as U.S. Navy MH-60S Helicopter Crashes in Philippine Sea Off Okinawa; 5 Rescued.
(中時電子報)
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