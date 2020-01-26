北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發佈會指出，北京沒有封城、也不會因疫情封城。鐵路方面只有到湖北的鐵路停運，其他到北京的列車正常行駛；長途客運方面僅湖北等疫情高發地區的路線停運。另外，北京各級學校都將延期開學。

由於外界多次傳聞「北京封城」，北京市政府1月26日下午在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發佈會上鄭重辟謠，北京市交通委副主任容軍表示，北京目前沒有封城，也不會因疫情封城。

容軍表示，鐵路方面，來京列車正常運行，北京與湖北始發終到的列車暫時停運；長途客運方面，後期湖北等疫情高發地的線路將繼續停運。

北京市教育委員會副主任李奕表示，北京市大中小學、幼兒園、校外培訓機構2020年春季開學延期。同時暫停校外培訓機構的線下培訓班。北京市教委將錄製一批下線課程提供給每所學校，各個學校將為學生提供網上學習課程。

(中時電子報)