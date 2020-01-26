除夕是團員年夜飯的日子，卻也上演著不少驚人的劇情，像是很久沒出現的親人突然帶著意外的驚喜回來。有網友分享自己從小就給親友帶大，爸媽也早已離婚，不知道爸媽陪著長的感覺是什麼，前幾天除夕夜爸爸卻突然出現，還帶著一對雙胞胎女娃，讓原PO直呼「我真的嚇到笑不出來」

原PO在《Dcard》表示，自己今年20歲，從幼稚園開始父母就離異由親友帶大，不懂爸媽陪著長大是什麼感覺，小時候出門看到有爸爸媽媽帶的小朋友總會羨慕...直到前幾天的除夕夜，爸爸一直沒出現，當她正在想該用什麼態度面對爸爸的同時，他(爸爸)回來了，但手推著嬰兒車，上面躺著兩隻女娃...讓原PO相當震驚，直呼「我真的嚇到笑不出來，」她表示，我知道爸爸離婚後有找阿姨，

也在一起好幾年了，但就是不會照顧我跟我哥，所以家人都很不贊同他們在一起，「這次突然蹦出兩個小女嬰真的出乎我意料...」但其他家人卻也都知道了！

更讓原PO失望的是，爸爸卻「連解釋都不想要解釋」，她表示，「我長大了，我有工作能力了沒錯，他要怎麼選擇怎麼做他的自由，

但是這種事都過十個月小孩還滿月了我才知道...我真的不知道還有誰是可以信的...」許多網友也安慰她「父母沒得挑...」也提醒她「我比較擔心你以後會被你爸要求扶養（白要錢）」

(中時電子報)