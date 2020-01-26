美國國防部與國內軍火商的「旋轉門」現象備受爭議，但主要軍火商洛克希德馬丁24日證實，美軍前參謀首長聯席會議鄧福德（ Joseph F. Dunford, Jr）將加入該公司董事會。人事令自2月10日正式生效。

鄧福德是海軍陸戰隊將領，2015年被前總統歐巴馬拔擢成為參謀首長聯席會議主席，去年9月底正式退休。洛克希德馬丁表示，鄧福德將從下月10日起成為公司董事會第12名成員。該公司執行長修森（Marilyn Hewson）讚揚他在風險管理，特別是網絡安全威脅的經驗，對公司而言是重要的資產。也有助於提高董事會在重要商業領域的視野。

五角大樓與軍火商之間人員流動的「旋轉門」現象在川普總統上台後有增無減，而招致利益衝突的抨擊。目前現任國防部長艾思博前身是雷神公司高層、前代理防長夏納漢也曾是波音公司高層。民主黨總統參選人華倫已要求，禁止國防部高層退休後4年內加入軍火商。

(中時 )