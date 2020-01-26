為了武漢疫情，黃曉明和Angelababy聯名捐助善款。（圖／翻攝自中華思源工程扶貧基金會微博）

武漢肺炎疫情持續延燒，不僅公家機關與民眾都繃緊神經防疫，影響力大的藝人們也都紛紛拋磚引玉，出錢或購買物資送往災區，近日有組織發文一一感謝慷慨解囊的明星，其中透露黃曉明與Angelababy以夫婦名義捐了20萬人民幣（約86萬台幣），也算間接破解婚變傳聞。

黃曉明和Angelababy（Baby）結婚5年，近年來卻常傳出婚變，去年《秋晚》兩人受邀不僅不同台，連安排下住的飯店都不同，更增添婚變疑雲，日前兩人所生兒子小海綿過生日，一度傳出黃曉明沒參加兒子生日派對，後來媒體曬出夫妻倆同框照，才證明感情未變。

鑒於武漢肺炎疫情持續擴大，中華思源工程扶貧基金會日前發文點名出力救助的藝人，黃曉明與Baby聯合捐助了20萬人民幣，購進口罩給醫護人員，黃曉明更說：「他們都是我們心中的英雄」，對防疫工作人員致上敬意，網友也回應：「baby真是人美心又美」、「ah夫婦又開始做公益啦，武漢加油!」、「知道你們好好的」。

(中時電子報)