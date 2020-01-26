金門「小三通」每年進出旅客逾190萬人次，民眾憂心成為防疫缺口。（李金生攝）

金門「小三通」加強防疫，旅客入境先量體溫進行篩檢。（李金生攝）

楊鎮浯縣長強調，中央與地方聯手做好把關工作，縣府也會研擬輔導和補助方案，協助業者度過新一波的衝擊。（李金生攝）

大陸武漢肺炎擴大蔓延，金門「小三通」今（26）日起停發落地簽，縣府也將應變指揮機制提升至2級開設，並決定停辦2月金門拉松，原定3月2000餘人赴對岸進香活動也延期舉辦。楊鎮浯縣長並籲請中央綜合考量金門整體醫療能量，審慎考慮是否暫停「小三通」。

移民署今天通告「小三通」落地簽即日起暫停核發，目前除持有團聚證、商務活動證和台灣地區人民的配偶（陸配）外，暫不開放入境。

縣府今天下午召開緊急會議，決定將應變機制從3級開設提升到2級開設，同時原定元宵節期間登場，已進入第13屆的金門馬拉松停辦外，每年3月2000餘人赴對岸湄洲進香的宗教活動，也一併延期舉辦。

楊鎮浯縣長強調，民眾對是否停止「小三通」意見兩極，縣府了解也高度重視，已跟中央反映地方要求關閉的看法，但「小三通」關閉與否涉及層面既大且廣，且係屬中央的權責，縣府並非主管機關，無法片面宣布停止。

楊鎮浯籲請中央政府綜合考量金門整體醫療能量，審慎考慮是否暫停小三通。也希望中央隨時掌握金門疫情狀況，協助地方嚴密監控疫情，並做必要的管制措施；另基於離島醫療不足，也盼中央提高金門防疫標準，投入更多的防疫資源。

楊鎮浯並指出，「小三通」採取管制措施，地區旅遊業界一定會受到相當大的衝擊，縣府會研擬輔導和補助方案，協助業者度過新一波的衝擊。

目前，金門當地有4間負壓病房，一旦出現疑似患者，檢體需送台灣本島確認，需時3到4天。縣衛生局加緊應用資源的整備工作，金門醫院也加強門禁管制，特別籲請鄉親減少不必要的探病。

立委陳玉珍也接獲許多民眾關心電話，對是否暫停「小三通」看法不同，她則建議陸委會慎重考慮暫時關閉「小三通」，避免疫情擴散到金門。

(中時 )