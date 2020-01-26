對於馬英九參加法鼓山祈福時戴口罩，蔡英文反而未戴口罩一事，作家洛杉基認為，國家領導者，最好的防疫示範，除了「盡可能」戴口罩，就是立刻停止一切足以讓許多人聚集的活動，譬如在各宮廟發紅包！

佛教聖地法鼓山24日連續第14年舉辦「除夕撞鐘」祈福，主題為「培福有福」，蔡英文、馬英九、與法鼓山方丈和尚果暉法師、首座和尚惠敏法師等人24日晚間一起共圓108響法華鐘聲，活動吸引3千多位善男信女參加。

不過，活動上許多人注意到，馬英九是全程戴口罩，但蔡英文未戴。馬英九25日受訪表示，公眾人物應該做正面的示範，至於蔡英文沒戴口罩，馬英九說，「她應該檢討」。

總統府則說，總統的健康狀況也良好無虞，沒有一定要配戴口罩的問題。希望各界能夠一同分享正確的防疫觀念，毋須過度恐慌，而公眾人物最佳示範，就是不要冒充專家。

作家洛杉基在臉書表示，作為國家領導者，最好的防疫示範，除了「盡可能」戴口罩，就是立刻停止一切足以讓許多人聚集的活動，譬如在各宮廟發紅包！民眾沒事少出門，政府官員停止一切拜會活動兩週，便可防有效治疫情擴散！

(中時電子報)