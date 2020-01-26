大陸武漢肺炎疫情擴散，為了安全起見，華航今天(26日)稍早公告，將取消2月1日到2月10日、一共30個往返大陸的航班，包括桃園到瀋陽、西安等，華航表示將協助旅客簽轉至其他航班。

根據《中央社》報導，取消的航班如下：

桃園機場：

桃園－瀋陽2個來回(4班)

桃園－西安3個來回(6班)

桃園－北京4個來回(8班)

桃園－三亞1個來回(2班)

桃園－上海浦東2個來回(4班)

桃園－青島1個來回(2班)

桃園－長春1個來回(2班)

松山機場：

松山－溫州1個來回(2班)

華航官網也公布部分中國航班改退票作業辦法，適用對象為持有24日（含）前已開立的華航、華信機票，且已訂妥華航/華信航班及行程涉及港陸者，3月31日前可申請。

更改訂位部分旅客可依原機票訂位艙等、航空公司及機場，在機票有效期限內更改搭乘日期，豁免收取價差、稅差、及改票手續費1次。旅客持往返武漢或華航、華信往返大陸其他航點被取消航班機票，除符合上述作業辦法，可改搭華航、華信其他大陸航點自營航班，但僅限1次。

華航、華信往返大陸未取消航班，旅客如果需更改訂位艙等或航點因而產生票價差額及稅差，須由旅客支付，但僅限1次免收改票手續費。

退票部分，華航說，機票退費可豁免退票手續費，相關優選座位及預購超額行李可全額退費。

(中時電子報)