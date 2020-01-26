加州橘郡出現美國第三例武漢肺炎確診病例 18:482020/01/26 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國加州橘郡衞生部門25日證實，當地出現全國第3例武漢肺炎確診病例，患者是一名來自中國大陸武漢的遊客，目前在醫院接受隔離治療，情況良好。當地衛生局正密切追蹤曾與該病患有近距離接觸的人員，但也提醒與該病患碰巧在超市或電影院偶遇的人不用緊張，稱患病風險極低。 面對武漢肺炎進入加州，橘郡民眾紛紛搶購口罩等防護物品自保。加州舊金山灣區多間藥房的口罩已出現供不應求。 (中時 ) #肺炎 #武漢肺炎 #武漢 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》澳洲宣布首例武漢肺炎確診病例 09:412020/01/25 國際 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》加拿大淪陷！確認首起武漢肺炎病例 07:232020/01/26 國際 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎傳播速若未減 專家點出疫情擴大時間點 09:372020/01/26 國際 2020武漢風暴》新加坡確診第4起武漢肺炎病例 09:472020/01/26 國際 2020武漢風暴》恐為超級傳播者！韓國現第3起武漢肺炎病例 10:232020/01/26 國際 大陸疾控中心著手研發武漢肺炎疫苗 13:012020/01/26 生活 武漢肺炎肆虐 劉德華三度取消開唱PO文致歉 14:262020/01/26 娛樂 台商隱匿病情進舞廳狂歡 知名部落客：跟拿槍掃射差在哪 15:232020/01/26 娛樂 國際熱門新聞 2020武漢風暴》武漢封城沒用 專家曝病毒熱核級傳播力 - 國際 沒被殺 金正恩姑姑睽違6年現身了 坐殺夫兇手旁邊 - 國際 超酷摺疊機翼 波音777X終於順利首飛 - 國際 澳媒報導100名兒童困武漢 - 國際 美中餐廳爆關閉潮 華人老闆笑了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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