美國加州橘郡衞生部門25日證實，當地出現全國第3例武漢肺炎確診病例，患者是一名來自中國大陸武漢的遊客，目前在醫院接受隔離治療，情況良好。當地衛生局正密切追蹤曾與該病患有近距離接觸的人員，但也提醒與該病患碰巧在超市或電影院偶遇的人不用緊張，稱患病風險極低。

面對武漢肺炎進入加州，橘郡民眾紛紛搶購口罩等防護物品自保。加州舊金山灣區多間藥房的口罩已出現供不應求。

(中時 )