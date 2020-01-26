武漢肺炎疫情正在迅速擴大，不過在大陸有關專家的集體努力下，也出現一些令人感到欣喜的成果。據陸媒報導，大陸疾控中心已經得到了幾十個早期患者的新型冠狀病毒全基因組序列，目前已成功分離病毒，正在篩選種子毒株，並進行新型冠狀病毒肺炎的治療藥物的篩選。

據《人民日報》報導，中國大陸疾控中心病毒所所長許文波26日對記者表示，目前該中心開始啟動新型冠狀病毒的疫苗研發，目前已經成功分離病毒，正在篩選種子毒株。另外，疾控中心正在進行新型冠狀病毒肺炎的藥物篩選。

另據《央視新聞》指出，大陸疾控中心病毒所應急技術中心主任譚文傑表示，目前從獲得的幾十個早期患者的新型冠狀病毒全基因組序列中，發現新型冠狀病毒可能和SARS在進化上離得比較近，相當於SARS的遠房親戚。但我們認為，這次發現的新型病毒不是網上傳言的SARS的進化版，是一種全新的病毒。

譚文傑稱，「我們發現，新型病毒和在浙江舟山的一種蝙蝠身上的冠狀病毒有90%的相似性，國外也有研究聲稱找到另一種蝙蝠攜帶的冠狀病毒與這個病毒相似性達到96%，但即使同源性這麼高，也不能認定新型冠狀病毒就來自這種蝙蝠。」

(中時電子報)