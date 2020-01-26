「狼人殺偶像」陳零九、邱鋒澤、黃偉晉去年狼人殺知名度大增，26日初二回娘家，一同主持HitFM鼠年特別節目。邱鋒澤提到，現在連新加坡也玩狼人殺，他過年回新加坡，狼人殺成為很棒的遊戲，而且在聚會很適合，因此今年過年會跟親戚一起玩狼人殺。

黃偉晉表示，過年的初一、初二一定會跟家人去走春，在固定行程之後就會開始跟朋友約出去玩，他笑說，該孝順的還是要孝順，過年先跟家人享受團聚氣氛！邱鋒澤問，過年大家都會放鞭炮嗎？黃偉晉說，那是一定要的，但大家一定要在可以安全施放的地點才能放煙火。邱鋒澤羨慕說，新加坡不能放鞭炮，所以他這輩子沒有放過鞭炮！陳零九驚呼：你沒放過鞭炮？下次帶你去玩！

「狼人殺偶像」黃偉晉(左起)、邱鋒澤、陳零九去年因狼人殺人氣攀升。（圖／Hit Fm聯播網提供）

陳零九過年則會回高雄陪家人，跟朋友打打牌，跟還有聯絡的同學一起吃飯，提到過年打牌，邱鋒澤說，新加坡一定會玩麻將或撲克牌。三人還熱烈討論起射龍門，陳零九說，這遊戲靠運氣，一夜之間可以輸很多錢，黃偉晉也開玩笑說：「小賭怡情，但千萬不能賭到破產！」

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(中時電子報)