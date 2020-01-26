大陸武漢肺炎疫情持續升溫，香港出現第6例確診病例，憂心淪為武漢第二，當地議員呼籲政府封城，避免疫情因人員流動而擴散，但專家打臉，認為現在封城已經無效來不及了。

東網報導，香港大學醫學院微生物學講座教授袁國勇表示，香港或有「排山倒海」的疫情即將爆發，有三大原因，包括新型武漢肺炎目前仍未找到野生動物的源頭、香港出現沒有病徵的「隱形病人」，以及快速測試的試劑供應吃緊。

袁國勇憂心指出，武漢肺炎的感染者不一定會出現明顯病徵，曾有個案是一家7口有6人皆染病，而其中一個小孩子完全沒有明顯病徵，若將此案例套用到香港，目前社區內已經有若干「隱形病人」。他預估已發現的確診病例只有所有染病者的一半。

此外，有議員呼籲應封閉關口，袁國勇並不反對，但現在封關已沒有成效，他說，「過年前已有數以十萬計的大陸旅客到訪香港，年後，又有數以十萬計的港人回鄉後返港，目前很難阻斷人口流動，因此未來的十數日將是抗疫的關鍵期。」

(中時電子報)