台視、三立周日偶像劇《跟鯊魚接吻》將於2月2日首播，農曆年演員將於初三開工，難得有三天年假假期。鍾瑶過年包出了4萬元紅包，會打打麻將的羅宏正表示過年他們家族會把刮刮樂當成紅包發放，大家吃飽後就會開刮，他一來一往幾輪之後扣掉成本賺還了2000多塊錢，是歷年來成績最好的一次。

羅宏正今年年假想好好休息，兩部戲都正在拍攝的他時間幾乎快不夠用，今年他從過去的角色中轉大人了，而家中今年身分也隨著有新的成員轉大人，頓時羅宏正就變成大伯了，他開心表示會另外準備一份「寶寶」的熱門款紅包袋，而且是「鯊魚神曲」的紅包袋給新成員。

羅宏正（左）和鍾瑶今年難得放3天年假，只想在家放空。（圖／三立提供）

此外，他每年年假期間會做的事，包括打麻將、吃水餃、火鍋。而且羅宏正還有傳統的習慣就是過年不能生氣，要心平氣和的，不然一整年都會生氣，而且也不能吃太多，但他似乎覺得很難，因為初三就要開工，很怕開工還來不及消化就要工作了。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)