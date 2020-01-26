台語歌手吳俊宏去年九月喜獲寶貝兒子「皮皮」，而且生子後運氣大增，不但商演增加數倍，就連統一發票都能對中三獎10000元，開心地暱稱兒子為小財神！今年過年，他帶著兒子到親友家四處拜年，幫兒子穿上「紅包拿來」字樣的衣服，往年都是包紅包給其他小朋友，今年逮到機會，攜子笑納滿滿紅包，吳俊宏樂呼：「拿紅包的感覺真爽」！

此外，前年中風的吳爸爸，今年因抱了金孫極為欣喜，健康狀況也已大為恢復，過年還送上大紅包，祝福寶寶乖乖長大。家庭、事業都圓滿的吳俊宏笑說：「兒子真是老天給我最好的禮物」。而吳俊宏當奶爸，星運好得意，大年初二台南關廟、初三屏東等演出，春節不得閒地搶迎財神！

吳俊宏（左）兒子跟老爸團圓合影。（圖／豪記唱片提供）

吳俊宏每天都忙著打理兒子的屎尿，又要忙著宣傳台語新專輯《擱再愛你》，笑嘆一天當兩天用，與時間賽跑，幫兒子換尿布時，常冷不防被兒子的屎尿噴滿臉，有時不注意還會吞下去，口中一陣酸苦，但想到寶貝，一切都化為甘甜。提到愛子，吳俊宏說感謝他的姊姊張秀卿，都是她不斷催促著：「趁年輕，先有小孩再婚宴啦！」真的很有道理。

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(中時電子報)