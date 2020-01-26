繼25日中午武漢旅行團提前結束行程搭機離台後，26日上午有超過2團的湖北團旅客，趕搭上午飛往哈爾濱的班機離境，下午另有1個湖北團13名旅客到桃園機場，由於春節期間機位有限，13人分別搭乘下午或晚間飛往香港、上海、長沙等3地的航班離境。（陳麒全攝）

繼25日中午武漢旅行團提前結束行程搭機離台後，26日上午有超過2團的湖北團旅客，趕搭上午飛往哈爾濱的班機離境，下午另有1個湖北團13名旅客到桃園機場，由於春節期間機位有限，13人分別搭乘下午或晚間飛往香港、上海、長沙等3地的航班離境。（陳麒全攝）

繼25日中午武漢旅行團提前結束行程搭機離台後，26日上午有超過2團的湖北團旅客，趕搭上午飛往哈爾濱的班機離境，下午另有1個湖北團13名旅客到桃園機場，由於春節期間機位有限，13人分別搭乘下午或晚間飛往香港、上海、長沙等3地的航班離境。（陳麒全攝）

在台灣的武漢旅行團或湖北旅行團忙著離台的同時，受到大陸疫情擴散，有可能會增加封城的影響，前往大陸旅遊的台灣旅行團也急著自願提早結束旅遊行程，趕著回到台灣家。圖為26日下午入境旅客，幾乎人人都戴上了口罩。（陳麒全攝）

在台灣的武漢旅行團或湖北旅行團忙著離台的同時，受到大陸疫情擴散，有可能會增加封城的影響，前往大陸旅遊的台灣旅行團也急著自願提早結束旅遊行程，趕著回到台灣家。圖為26日下午入境旅客，幾乎人人都戴上了口罩。（陳麒全攝）

受到大陸武漢市的2019新型冠狀病毒疫情影響，仍在第一線服務旅客的機組人員也都戴上了口罩防疫。（陳麒全攝）

受到大陸武漢市的2019新型冠狀病毒疫情影響，仍在第一線服務旅客的機組人員也都戴上了口罩防疫。（陳麒全攝）

大陸武漢市的2019新型冠狀病毒疫情已向其他省份擴散，湖北各城市陸續封城，還在台灣的湖北旅行團旅客也經協調，陸續結束行程提早離台；目前還在大陸旅遊的台灣旅行團，也紛紛在各地搶機位提早回家。在台的湖北團約有3團以上近百名旅客26日離台，在大陸旅遊的台灣團客提前返台人數應該更多，詳細人數需由交通部觀光局統計。

據了解，繼25日中午武漢旅行團提前結束行程搭機離台後，26日上午有超過2團的湖北團旅客，趕搭上午飛往哈爾濱的班機離境，下午另有1個湖北團13名旅客到桃園機場，由於春節期間機位有限，13人分別搭乘下午或晚間飛往香港、上海、長沙等3地的航班離境。

在26日下午抵達桃園機場的湖北旅行團，團員雖然沒有出現發燒等異常症狀，桃園機場公司為了防疫安全，仍封閉第2航廈入境大廳角落的接駁車候車室，讓旅行團團員休息。為了和其他旅客做隔離，也把二個電動門出入口，用欄杆封鎖，並派遣保全人員駐守，一般旅客及機場工作人員不得進入，等待接近登機報到時間，再由相關單位工作人員會同保全，分批將旅客帶往航空公司櫃台辦理登機報到手續。

在台灣的武漢旅行團或湖北旅行團忙著離台的同時，受到大陸疫情擴散，有可能會增加封城的影響，前往大陸旅遊的台灣旅行團也急著自願提早結束旅遊行程，趕著回到台灣家。一群前往大陸東北旅遊的旅客，26日下午提前從長春搭機返抵桃園機場，一名團員下機後表示，在大陸旅遊時，從電視與手機資訊，收到武漢肺炎疫情擴大的報導和訊息，大陸所有的風景區都關閉，加上武漢等地陸續「封城」，領隊怕後續管制擴大離不了境，與在台灣的工作人員緊急聯繫後，決定提前回台。

整個旅行團25日在哈爾濱的行程結束，全團漏夜經由陸路趕到長春，26日天還沒亮就起床趕到機場候機，終於在下午3時回到桃園機場，團員特別感謝旅行社人員的辛勞，雖然難得的春節出國假期遇到了疫情有點掃興，不過能夠平安順利回到家，才是最重要的。

(中時 )