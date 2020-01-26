近年來ETF因為波動低、配息穩定，成為不少投資人關注焦點，甚至從存股變成存ETF，但近期受到武漢肺炎影響，上證指數不僅在封關日下挫2.75%，美股近期表現也出現修正，有人擔憂投資ETF會不會也受到黑天鵝影響大跌，若從「國民ETF」之稱的元大台灣50 ETF（0050）走勢來看，就會發現其實ETF也有避震效果。

0050成分股為追蹤台灣前50大市值的公司，目前比重最高的為台股權值王台積電，股市會受到突發事件，以及經濟不景氣影響面臨修正，追蹤台股的ETF自然也會受到影響，所以台股下跌，0050照理來說也會跟著下跌，但從這方面來看，連台灣前50大的公司股票都跌了，大多數小型股也會跟著走勢下跌，不會說只有ETF跟著下挫。

2008年金融海嘯，當時台股從9859點跌到3955點，0050也從72.3元跌到28.53元，兩者跌幅大約都是60%左右。這對於投資人來說，的確也是重大損失，然而若是從存股心態來看，從2008年金融海嘯往後推10年至2018年8月15日，這段期間每股配息累積也達到20.05元，0050當日收盤價也來到83.75元，可說是從谷底大翻身。

若只單純投資個股，可能還會受到景氣循環、公司治理或是產業前景不明等問題，例如去年因財務問題下市的華映、綠能，投資人若以定期定額買進0050，不僅能穩定領股息，只要台股基本面尚佳，也無須多花時間找尋投資標的。

※溫馨提醒：投資一定有風險，請投資人謹慎評估

(中時電子報)