武漢大學中南醫院感染科教授桂希恩：正月十五前武漢疫情可能出現拐點

隨著武漢肺炎疫情擴大，大陸與外界都非常擔憂情況可能完全失控。不過，大陸知名專家、武漢大學中南醫院感染科教授桂希恩向媒體表示，現在大陸的防控措施是「史無前例」的，預計冠狀病毒完全能控制的狀況會比SARS快，SARS大約花了6個月，因此這次武漢市肺炎疫情應該會在元宵節前出現轉折回落。

據《人民網》報導，這位已年逾八旬但仍堅持每天到辦公室工作的感染科專家指出，現在面臨的形勢很嚴峻，但政府重視的程度與採取的防控措施已超過2003年SARS，是史無前例的，而且現在檢查和治療手段比以前更多，相信疫情完全可以得到控制。

武漢大學中南醫院感染科教授桂希恩。（圖／新浪網）

桂希恩說，醫院感染科醫護人員都在一線堅守崗位，每天都在接觸新型冠狀病毒的患者，包括傳染性強的患者。雖然感染科醫護人員被傳染幾率比一般醫護人員更大，但沒有一個人被傳染，說明只要預防措施得當，本病完全是可以預防的。

他指出，新型冠狀病毒肺炎傳染來源尚未肯定，但來自動物可能性最大。因此應盡可能避免接觸動物，尤其是野生動物。與感染者直接接觸可造成傳染，因此要勤洗手。當前不要參加聚會（包括家庭聚會），以減少感染機會。任何人患本病都要隔離治療。戴口罩但不亂扔口罩，不隨地吐痰，這是每個人都應遵守的個人衛生習慣。

至於外傳治療愛滋病的藥物能治療武漢肺炎，桂希恩表示，作為新型冠狀病毒感染，目前尚無批准的特異性治療手段，治療以綜合治療為主。但推測對其他RNA病毒有效的藥物可能對本病有效，例如治療流感的阿比多爾，治療愛滋病的克立芝（蛋白酶抑制劑）等。但其有效性及安全性、合適的劑量、療程及可能的作用機制，尚待探索研究。

對武漢肺炎疫情的預測，桂希恩說，SARS病死率大約10%，現在新型冠狀病毒的死亡率比SARS低，醫務人員感染率也更低，10多年前能控制了SARS，今天也能控制新型冠狀病毒。既要提高警惕不能麻痹大意，但也不必過於恐懼。新型肺炎患者中，大部分是輕症，而且是可以治癒的，這點應該要有信心。

桂希恩最後說，大陸控制SARS病毒花了6個月，他預計新型冠狀病毒完全能控制而且比控制SARS快！目前新的確診患者一天比一天多，但從頂峰到下降應該不需要太長時間，發病率「轉彎」可以用周計算，預計正月十五前武漢市的疫情可能出現回落。

(中時電子報)