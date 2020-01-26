武漢肺炎疫情持續擴大，周邊各國都開始加強檢疫，但日前有日本媒體在關西機場訪問到一名大陸遊客，她以流利的日語坦承，自己和家人不是來觀光的，目前身上沒有武漢肺炎病徵，如果有感到不適，會立即到醫院看診。網友看到後，將畫面轉載到推特上，讓不少人直呼真的太荒謬。

日本網友在推特上PO出幾張截圖，截圖可以看到一名自稱來自大陸武漢的女子，她透露，是為了家人的健康才來日本，不過簽證卻是以旅遊名義取得。她表示，目前都沒有任何武漢肺炎症狀，如果有的話會趕緊在當地就醫。

由於目前武漢封城，她回應，他們是先搭車到廣州，接著搭飛機到大阪關西國際機場。雖然這名武漢遊客受訪時有戴著N95口罩，但不少網友看到後還是批評，「實在說不出歡迎這類的話」、「缺德自私」、「這個想法太可怕了」、「日本不是避難所，請現在就回武漢」、「我想有很多類似的大陸遊客」。

(中時電子報)