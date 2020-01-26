俗稱「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒肺炎25日首次入侵南半球，澳洲當日確診4件病例，其中3件來自新南威爾斯省。該省衞生部門表示，當局採取各項措施，防堵疫情擴散，包括密切觀察與患者同機的乘客；外長佩恩也計劃，協助身在武漢的僑民撤離。

新南威爾斯省首席醫療官錢特（Kerry Chant）透露，衞生部已要求國家事件辦公室交出搭機乘客的紀錄，又指正取得航班座位資料。當局呼籲任何出現可疑症狀的乘客盡速聯絡緊急部門；並指自26日早上起已接到大量電話。錢特補充，目前機上沒有人出現肺炎的症狀，「我不認為他們在乘坐國際航班期間具傳染性。但他也坦承，國內可能有更多潛在病例。

當局已聯絡曾接觸患者的人士，並指患者抵澳後已接觸數百人。錢特呼籲，醫生若發現疑似案例，應盡快聯絡衞生部，又提醒國民應要對從中國回來的人士保持警覺；衞生部長哈扎德（Brad Hazzard）表示，部門會尊重所有出現感染症狀人士的隱私權。

此外，佩恩在聲明中表示，外交官員正與中國當局及國際夥伴緊密合作，考慮向受到武漢旅遊限制令影響的澳洲公民提供協助；又稱會向中方查詢限制令是否適用於國際旅客。

(中時 )