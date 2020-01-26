武漢肺炎嚴重爆發，疫情目前仍難以控制。根據中央流行疫情指揮中心宣布，國內再增第4例武漢肺炎病例，為北部一名50多歲女性。

此例於1月13日至15日曾有前往中國大陸武漢旅遊史，但未前往華南海鮮市場，1月16日至25日至歐洲旅遊，個案於1月22日起有咳嗽症狀，25日咳嗽症狀加劇，同日獨自一人返台，於機上全程佩戴口罩及填寫「防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明卡」，並於入境時主動告知機場檢疫人員，隨即後送至醫院負壓隔離病房治療，經通報檢驗於26日確診，目前健康狀況穩定。

國內先前確認的3例武漢肺炎個案分別是50多歲女性台商（1/21）、50多歲大陸籍女性觀光客（1/24）、50多歲男性武漢台商（1/24）。

指揮中心呼籲，一般民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

(中時電子報)