醜聞纏身的美國飛機製造商波音公司旗下新一代777X客機，經過2次延期後，25日終於在華盛頓州完成首次試飛。777X是全球最大的雙引擎客機，翼展寬度達71.8米，因此破天荒採用可摺疊機翼的設計，預料最快明年正式交付給航空公司。

波音原安排777X客機於23日首飛，但因天氣問題而2度推遲，上周六早上10時順利在華盛頓州埃弗里特起飛，3小時51分後降落西雅圖的機場。試飛員形容，客機飛行過程相當美好，當天的測試也非常富有成效。波音表示，本次試飛主要測試客機的系統及結構，地面人員則實時監控數據。

777X以現役的777客機為基礎，同時採用大量787客機的技術。波音稱它擁有新一代碳纖維複合材質機翼，以及有史以來最先進、全球最大的商業引擎GE9X，燃油使用排放率及操作成本均比競爭對手的客機少10%。特別的是，機翼翼尖採用摺疊式設計，當客機在機場停泊及滑行時可以摺起，讓翼展寬度減少至64.8米。

不過，美媒同日引述知情人士報導，波音考慮再度減產787客機，產量或由現在的每月12架減至10架，雖然公司尚未作出最終決定，但預料最快本周就會公布最新的生產時間表。

*波音777X基本規格（分為777-8型及777-9型）

載客量：384人（777-8）、426人（777-9）

引擎：通用電氣航空GE9X

最大航程：1.61萬公里（777-8）、1.35萬公里（777-9）

翼展：71.8米（飛行時）、64.8米（地面時）

長度：69.8米（777-8）、76.7米（777-9）

(中時 )