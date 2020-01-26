武漢肺炎疫情延燒。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）表示，外交官員正在與中國方面協商，努力幫助澳洲公民離開已封城的武漢。

澳洲廣播公司（ABC）26日獨家報導，該台指出100多名澳洲籍兒童被困在武漢。這些兒童年紀介於6個月至16歲不等，大部分都是與其家人在武漢慶祝農曆新年。

佩恩在一份聲明中說：「澳洲外交與貿易部正在與中國有關部門和國際合作夥伴密切合作，考慮為在受中國旅行限制影響地區的澳洲人提供援助。」她說，鑑於冠狀病毒傳播的速度與規模，中國政府部門目前嚴格限制從湖北出發的所有行程，而澳洲正在就這些限制，以及針對國際旅客是否有其他選項，尋求中方的建議。

許多受困的華裔澳洲公民都是回國探親，在武漢慶祝農曆新年。一位網友Chen Chen說，他的妻子已懷孕34周，因為武漢封城，出入嚴重受阻，夫妻倆很擔心小孩預計3月出生時的安全。他呼籲澳洲政府應該仿效美國，派專機協助撤僑。

(中時 )