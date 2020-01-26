陳秋實進入武漢疫區，拍攝「武漢日記」，傳達真實情況 (影音取自YouTube/陳秋實)

武漢肺炎疫情擴散，大陸僅剩西藏尚未出現確診病例，而對於武漢當地情況不少人也非常關心。曾在反送中期間冒險進入香港傳達真相的大陸律師、公民記者陳秋實為此前進武漢紀實，將情形拍片給大家知道。今天(26日)大年初二，陳秋實就前往武漢超商，看到賣場內情形讓他驚呼，因為賣場內物資充足，且相當有秩序，不如原本想像慌亂。

陳秋實在YouTube上傳一系列「武漢日記」影片，今天則是因為想買個蛙鏡代替護目鏡，由認識的黃姓網友帶他去大賣場買東西。進入賣場後，陳秋實發現人潮都集中在生鮮蔬果區，但賣場內相當有秩序，並沒有出現如外界猜測的人擠人搶購亂象。

陳秋實說，蔬菜水果印象中早上10點多就賣光，但補貨似乎相當迅速，下午就看到都補充好了，不過價格方面，他自己不做飯，所以也不知道肉價是多少。

賣場內顧客基本上人人都配戴口罩，不過一名路過的大叔沒有口罩，改以圍巾遮住臉代替。而當地基本上所有吃飯的餐廳以及藥店都關門歇業，陳秋實本人也相當疑惑，不知為何藥店要停業。

(中時電子報)