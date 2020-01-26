大年初二國道不平靜，高速公路局指出，受到全台有雨的影響今日車流量並未如預期多，但由於國道全線共出現8起大小事故，造成多路段仍受影響回堵，估計明起北上車潮將湧現，北向交通量恐達72百萬車公里，是平日的1.6倍，呼籲用路人避開尖峰時間，或利用替代道路，以節省寶貴時間。

高公局表示，今日上午在國1北上220.3公里處發生7台小客車的追撞事故，造成沿線5公里回堵，下午國1苗栗入口與國3名間段也有大貨車與小客車的追撞，全天受事故影響的回堵路段長達40公里，顯示天候不佳以及連假期間國道交通需求量大，單一事故就會導致嚴重回堵現象。

高公局預測，今日國道總延車公里為140百萬車公里，其中北向交通量可達72百萬車公里，是平日的1.6倍，其中南下國1楊梅～新竹系統、彰化～埔鹽系統、國3土城～關西、快官～霧峰、草屯～名間、國5南港～坪林都會是雍塞路段，

北上方面易壅塞路段為：國1西螺～埔鹽系統、南屯～后里、新竹～湖口、國3竹山～中興、草屯～霧峰、沙鹿～大甲、大山～香山、關西～大溪、國5宜蘭～坪林，建議南下用路人利用下午，北上用路人利用上午時段出發，以節省寶貴時間。

(中時 )