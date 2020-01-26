原PO呼籲平常心，但疑似自己也搶了兩大箱口罩，遭網友酸「嘴巴說平常心，身體倒是很誠實」 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

大陸武漢肺炎疫情持續延燒，台灣也陸續出現確診病例，許多民眾紛紛開始搶購口罩保命，好市多也再度颳起喪屍潮。一名網友表示，去逛內湖好市多就看到不少人直接衝到倉庫搶口罩，呼籲大家應該平常心看待，並說對台灣防疫有信心，結果網友看到他的推車全都笑翻，直說「身體很誠實」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一系列照片，可以看到好市多掀起了「口罩之亂」，原PO指出民眾以箱為單位瘋搶，工作人員從倉庫推出來還沒到貨架就被秒殺了，原PO表示大家應該平常心看待，更補充「我對台灣防疫有信心」。

未料網友看到原PO的推車後笑翻，紛紛開酸：「叫別人平常心，自己搶兩大箱」、「嘴巴說有信心，身體還是很誠實」、「要大家不要搶，自己抬兩箱好意思哦」，也有人緩頰：「說不定推車不是他的」、「原PO應該是拍別人的推車吧XD」、「對防疫有信心，但對人性沒信心啊」。

(中時電子報)