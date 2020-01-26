大陸爆發肺炎疫情，原訂2月初在頭號疫區武漢進行的東京奧運亞洲區第3輪資格賽，22日雖已宣布移到南京，參賽隊伍和球員仍無法放心，所幸亞足聯今晚再宣布將比賽移到澳洲的雪梨，今天開訓的中華女足終於可以放下心中大石了。

除了奧運女足資格賽，2月中的杭州亞洲室內田徑賽也取消。而距離對岸最近的金馬離島，金門縣政府今天召開會議討論決議，因疫情嚴峻、防疫優先，停辦2月8、9日的2020金門馬拉松。

中華女足在東奧亞洲區第3輪資格賽被分到B組，3日首戰強權澳洲，其次依序遭遇地主大陸與東南亞勁旅泰國，取得分組前2才能晉級到4搶2的最終輪賽事。據了解，比賽地點雖然更動，但日期不變，由於飛到南半球舟車勞頓，原訂2月1日啟程的中華隊可能提前出發。

「太開心了，至少不用提心吊膽！」23日小年夜生日當天才結束日本移地訓練返台的中華女足門神蔡明容，當時表示聽到移師南京還是高興不起來。中華女足今天初二開訓，蔡明容揮汗練完，終於得到遲來的生日禮物，中場好手王湘惠則說：「太好了，感謝主！」

武漢爆發新型冠狀病毒疫情，中華足協早在去年12月31日就開始向亞足聯表達更換比賽地點的建議，等對岸隱匿疫情的消息傳出，足協更表達為了球員安全不惜棄賽的決心。亞足聯先於22日決定改到南京，但對岸疫情持續延燒，也傳出中國國家體育總局要在4月前暫停所有體育賽事的消息，亞足聯終於做出更換比賽國家的決定。

澳洲足協主席尼庫（Chris Nikou）則說非常開心及願意舉辦這次的奧運資格賽，歡迎大陸、泰國和中華隊在2月造訪，「對澳洲足協與亞足聯來說，所有球員、競賽官員與球迷的安全是最重要的，我們有信心能在雪梨舉辦一個成功的賽事，也感謝澳洲政府的全力支持。」

為了這項賽事，中華女足16日飛往日本愛媛縣松山市移訓備戰，23日小年夜返台，農曆春節只休兩天一夜，大年初一收假，今天初二就開訓衝刺。

(中時 )